Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam açıklaması

Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:11

Güncelleme: 02.04.2024 - 18:23

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."