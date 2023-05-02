Uganda Devlet Bakanı, koruması tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:29

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:29

Uganda'da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda koruması tarafından vuruldu.

Uganda medyasına göre Bakan Charles Okello Engola, evinden çıkıp işe giderken korumalarından biri tarafından vurularak öldürüldü.

Parlamento Başkanı Bayan Anita Among, genel kurul oturumuna başkanlık ederken bakanın ölümünü doğruladı.

Among, "Bu sabah, Sayın Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından korumanın kendisini vurduğu yönünde üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Bu Tanrı'nın planıydı. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" dedi.

Uganda medyasına konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında "Koruma, kendisine maaş ödenmediğini, hamile bir kadını olduğunu ve çocuklarının okula gitmediğini, ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi" dedi.

CHARLES OKELLO ENGOLA

Engola, Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'nden (UPDF) emekli bir albaydı. Ordudan 2007 yılında emekli oldu.

Mevcut görevinden önce, önce savunma bakanı olarak görev yaptı.