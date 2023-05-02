Uganda Devlet Bakanı, koruması tarafından öldürüldü

Uganda'da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, evinden çıkıp işe giderken korumalarından biri tarafından vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:29
Uganda Devlet Bakanı, koruması tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news

Uganda'da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda koruması tarafından vuruldu.

Uganda medyasına göre Bakan Charles Okello Engola, evinden çıkıp işe giderken korumalarından biri tarafından vurularak öldürüldü.

Parlamento Başkanı Bayan Anita Among, genel kurul oturumuna başkanlık ederken bakanın ölümünü doğruladı.

Among, "Bu sabah, Sayın Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından korumanın kendisini vurduğu yönünde üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Bu Tanrı'nın planıydı. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" dedi.

Uganda medyasına konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında "Koruma, kendisine maaş ödenmediğini, hamile bir kadını olduğunu ve çocuklarının okula gitmediğini, ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi" dedi.

CHARLES OKELLO ENGOLA

Engola, Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'nden (UPDF) emekli bir albaydı. Ordudan 2007 yılında emekli oldu.

Mevcut görevinden önce, önce savunma bakanı olarak görev yaptı.


Uganda Charles Okello Engola

İlgili Haberler

Uganda'da çatı kaplama malzemesi hırsızlığı skandalı: 14 bin 500 metal levhayı zimmetine geçirmekle suçlanan bakan gözaltına alındı

Uganda'da çatı kaplama malzemesi hırsızlığı skandalı: 14 bin 500 metal levhayı zimmetine geçirmekle suçlanan bakan gözaltına alındı
Uganda Parlamentosu, LGBT bireylere hapis cezası öngören yasa tasarısını onayladı

Uganda Parlamentosu, LGBT bireylere hapis cezası öngören yasa tasarısını onayladı
Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler