Uganda'da bir okula düzenlenen saldırıda en az 25 kişi öldü

Uganda'nın batısındaki bir okulun, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu söylenen Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) bağlı silahlı isyancılar tarafından saldırıya uğraması sonucu en az 25 kişinin öldüğü ve sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:11
Uganda'da bir okula düzenlenen saldırıda en az 25 kişi öldü
Abone Ol google-news

Uganda'nın batısındaki bir okul, Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) bağlı silahlı isyancılar tarafından saldırıya uğradı.

Polis, saldırı sonucunda en az 25 kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Polis, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu söylenen ADF'ye bağlı silahlı isyancıların Cuma gecesi ülkenin Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırındaki Mpondwe'de bulunan Lhubirira ortaokuluna saldırdığını belirtti.

Uganda Polis Gücü Sözcüsü Fred Enanga, şu ana kadar okuldan 25 cesedin çıkarıldığını belirterek, "Bir yatakhane yakıldı ve bir yiyecek deposu yağmalandı" dedi.

Enanga, Bwera Hastanesinde sekiz kişinin daha durumunun kritik olduğunu dile getirdi.

Enanga, Uganda Polisi ve Uganda Halk Savunma Gücü'nün şüphelilerin "takibinde" olduğunu söyledi.


Uganda

İlgili Haberler

Uganda Devlet Başkanı Museveni, eşcinsellere idam cezası verilebilecek yasayı onayladı

Uganda Devlet Başkanı Museveni, eşcinsellere idam cezası verilebilecek yasayı onayladı
Uganda Devlet Bakanı, koruması tarafından öldürüldü

Uganda Devlet Bakanı, koruması tarafından öldürüldü
Uganda'da çatı kaplama malzemesi hırsızlığı skandalı: 14 bin 500 metal levhayı zimmetine geçirmekle suçlanan bakan gözaltına alındı

Uganda'da çatı kaplama malzemesi hırsızlığı skandalı: 14 bin 500 metal levhayı zimmetine geçirmekle suçlanan bakan gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler