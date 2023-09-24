Dışişleri'nden, Kuran'ı hedef alan saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kuran'ı hedef alan saldırıları kınadı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:12
Dışişleri'nden, Kuran'ı hedef alan saldırılara tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kuran'ı hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün, aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kuran'ı hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır. Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz. Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.


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