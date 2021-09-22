Dışişleri'nden 'Libya' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu çekmesiyle ilgili, "Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır. Milli Birlik Hükümeti'nin seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir" açıklamasını yaptı.
Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Trablus'taki geçici hükümete verdiği güvenoyunu dün yapılan oylamayla geri çekti.
Meclis, 113 üyeden 89 üyenin oyuyla Abdülhamid Dibeybe'nin geçici başbakanlığındaki Milli Birlik Hükümeti'ne verdiği güvenoyunu geri çekme kararı aldı. Libya'da geçici hükümetin 3 ay sonra seçime gitmesi öngörülüyordu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin, 21 Eylül'de Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde karar aldığı belirtilerek, "Kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır. Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, yol haritasında da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir. Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir" denildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- 16 yaşındaki Arda'dan acı haber
- 'Cep telefonlarınızı atın'
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- İstifa eden generallerin sayısı artıyor
- Veyis Ateş'ten aylar sonra ilk açıklama
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Birleşmiş Milletler'de koronavirüs şoku
- Dolmabahçe'de olaylı gece!
- DSÖ koronavirüsteki 'tehlikeyi' açıkladı