Diyabet tedavisinde 'çığır açan' keşif: 'Akıllı' insülin projeleri artıyor

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:47

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:47

Bilim insanları, değişen kan şekeri seviyelerine gerçek zamanlı olarak yanıt veren ve dünya çapında diyabet hastası milyonlarca insan için tedavide devrim yaratabilecek bir "akıllı" insülin geliştirdiler.

Bilim insanları, uzmanların tip 1 diyabetin tedavisine herhangi bir ilaç tedavisinin olabileceği kadar yaklaştığını söylediği bir çözüm buldu: vücutta hareketsiz duran ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harekete geçen akıllı insülin.

ABD, Avustralya ve Çin'deki araştırmacılar, vücudun değişen kan şekeri seviyelerine verdiği doğal tepkiyi taklit eden ve gerçek zamanlı olarak anında yanıt veren yeni insülinleri başarıyla tasarladılar.

Standart insülinler vücuda girdiklerinde kan şekeri seviyelerini dengelerler, ancak bir kez görevlerini yerine getirdiklerinde, genellikle gelecekteki dalgalanmalara yardımcı olamazlar. Bu da hastaların genellikle sadece birkaç saat içinde tekrar daha fazla insülin enjekte etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Yeni glikoza duyarlı insülinler (GRI'ler) hiperglisemiyi (yüksek kan şekeri) önlemek için yalnızca kanda belirli bir miktarda şeker olduğunda aktif hale gelir. Seviyeler belirli bir noktanın altına düştüğünde tekrar inaktif hale gelerek hipoglisemiyi (düşük kan şekeri) önlerler. Uzmanlar, geliştirdikleri akıllı insülin ile gelecekte hastaların sadece haftada bir kez insüline ihtiyaç duyabileceğini savunuyor.

Tip 1 Diyabet Büyük Mücadelesi için yeni insülinler bilimsel danışma panelinin başkan yardımcısı Dr. Tim Heise, akıllı insülinin diyabetle savaşta yeni bir dönemin habercisi olabileceğini söyledi.

Tim Heise, "Şu anda mevcut olan modern insülinlerle bile, tip 1 diyabetle yaşayan insanlar, bir yandan kabul edilebilir glisemik kontrol arasında iyi bir denge bulmak ve diğer yandan hipoglisemiden kaçınmak için her gün diyabetlerini yönetmek için çok çaba sarf etmek zorundadır. Akıllı insülinler olarak adlandırılan glikoza duyarlı insülinler, herhangi bir ilaç tedavisinin yapabileceği kadar tip 1 diyabeti tedavi etmeye yaklaşacakları için insülinin kutsal kasesi olarak kabul edilmektedir" dedi.

Farklı türlerde akıllı insülinler geliştiren altı araştırma projesine yaklaşık 3 milyon sterlin verildi. Bunlar arasında ABD'deki Stanford Üniversitesi, Avustralya'daki Monash Üniversitesi ve Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden ekipler yer alıyor. Amaç, geliştirmeyi hızlandırmak ve denemeleri mümkün olan en kısa sürede başlatmaktır.

Her proje, akıllı insülini daha hızlı ve daha hassas bir şekilde hareket edecek şekilde ayarlamayı, tip 1 diyabet yönetiminin büyük yükünün bir kısmını veya tamamını hafifletmeyi ve uzun vadeli komplikasyon riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Heise, "Finanse edilen altı yeni araştırma projesi, insülin tedavisindeki önemli eksiklikleri ele almaktadır. Dolayısıyla bu araştırma projeleri, başarılı olmaları halinde, insülin tedavisinde yeni bir çağın müjdecisi olabilirler" dedi.