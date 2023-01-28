DJ, yanlışlıkla yüzüne konfeti topu patlatmasının ardından apar topar sahneden ayrıldı

Brezilya'da DJ Flavinha olarak bilinen Flavia Ribeiro, yanlışlıkla yüzüne konfeti topu patlattıktan sonra acılar içinde sahneden ayrılmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:29
DJ, yanlışlıkla yüzüne konfeti topu patlatmasının ardından apar topar sahneden ayrıldı
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Bir DJ, sahne aldığı etkinlikte "yanlışlıkla" yüzüne konfeti topu patlattı.

DJ Flavinha olarak bilinen Flavia Ribeiro'nun, Brezilya'nın Santa Catarina kentindeki gösterisinde meydana gelen olay sırasında yüzünde birinci derece yanıklar ve kesikler oluştu.

Konfetinin yüzüne geri itmesinin ardından DJ, apar topar sahneden ayrıldı.

Geri dönen Ribeiro, 20 dakika sahnede kaldıktan sonra "daha fazla acıya dayanamayacağını" belirterek sahneden ayrıldı.

Ribeiro, en son Instagram'da bandajlı bir boyun ve yüzünde birkaç kesikle yer aldığı bir videoda görüldü.

Ribeiro, takipçilerine yönelik çektiği video kaydında, "Sahne olayım her yerde dönüyor. Bir kaza oldu. Ses ekipmanının arkasına koştum ve çok fazla kan damlarken, çok acı çekerken bile çalmaya devam ettim. Saçlarımı öne attım ve orada kaldım. Ekibimdeki insanlar beni dışarı çıkarmak istedi ama ben ayrılmak istemedim" dedi.


DJ Flavinha Flavia Ribeiro Brezilya

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