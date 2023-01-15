Dnipro'da can kaybı 25'e yükseldi: 'Her şey plana göre ilerliyor'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 18:00

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Rusya'nın dün Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda bilanço netleşiyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi. Arama çalışmalarına devam edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Şu ana kadar 6'sı çocuk 39 kişi kurtarıldı, 13'ü çocuk olmak üzere 73 yaralı var. Kayıp 43 kişi içinse çalışmalar sürüyor" denildi.



PUTİN: "HER ŞEY PLANA GÖRE İLERLİYOR"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA AÇIKLADI, UKRAYNA YALANLADI



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile devam eden şiddetli çatışmaların ardından Donetsk’e bağlı kritik öneme sahip Soledar kentinde kontrolün ele geçirildiği bildirilmişti. Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bakhmut şehrindeki Ukraynalı birliklerin ikmal yollarının kesileceği ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ablukaya alınacağı belirtilmişti.

Rusya’dan gelen kritik açıklamaya Ukrayna’dan da yanıt gecikmemişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Askeri Komutanlığı Sözcüsü Serhiy Cherevatyi, Rusya'nın Soledar’da kontrolü ele geçirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmişti. Cherevatyi, “Askerlerimizin konumlarını açıklamak istemediğimiz için daha fazla ayrıntı vermeyeceğiz" demişti.

