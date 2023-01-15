Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:27

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:28

Dnipro Konsey Başkanı Mikola Lukaşuk, Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında ölen sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, “15 Ocak 11.30 itibarıyla 1’i çocuk olmak üzere 21 kişi saldırıda yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı şu an için 71 ve bu yaralıların 13’ü çocuk” denildi.

Dnipro Bölge valisi Valentin Rezniçenko, 40'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadece gelecek günlerde Batılı ortaklar tarafından Ukrayna'ya sağlanabilecek uçaksavar füze sistemleri bu hava saldırılarını önleme kapasitesine sahiptir" açıklamasında bulunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha fazla Batılı askeri silah talebinde bulundu. Zelenski, Rus "terörünün" ancak savaş alanında durdurulabileceğini belirtti ve"Rusya'yı durdurmak için ortaklarımızın depolarında bulunan silahlara ihtiyacımız var" sözlerini ifadesine ekledi.