Ukrayna: '1'i çocuk 12 sivil öldü'
Ukrayna yetkilileri, Rus ordusunun Dnipro'ya düzenlediği saldırıda "1'i çocuk 12 sivil öldü" açıklamasında bulundu.
Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 12 kişinin öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.
Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.
ZELENSKİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenski, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.
Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenski, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.
Zelenski, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.
RUS GÜÇLERİ KIEV'E DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.
Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.
Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.
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