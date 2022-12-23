Doğalgaz deposunda patlama
Fas'ın Muhammediyye kentindeki bir doğal gaz deposu patladı.
Fas'ın kuzeybatısındaki Muhammediyye şehrinde bulunan bir doğalgaz deposunda patlama meydana geldi.
Fas'ın El-Umk El-Mağribi internet sitesinin haberine göre, Afrika Gaz adlı şirketin tüp dolumu yaptığı tesisin yanındaki doğalgaz deposunda patlama oldu.
Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.
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