Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama: Avrupa'da gaz fiyatı artışa geçti
Rusya Federasyonu'nda yer alan Çuvaşistan'da Avrupa'ya gaz taşıyan bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği duyuruldu.
Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan bir doğalgaz boru hattında meydana geldi.
Patlamanın, Çuvaşistan'da yer alan Cheboksary'nin yaklaşık 50 kilometre güneyinde Yambakhtino köyü yakınlarında meydana geldiği bildirildi.
Çuvaşistan Başkanı Oleg Nikolaev, "İlk bilgilere göre kaza yerinde dört kişi çalışıyordu. Ne yazık ki bunlardan üçü öldü" dedi.
Yerel yetkililere göre patlama planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldi.
Oleg Nikolaev, patlamanın Avrupa ülkelerine gaz sağlayan ana gaz boru hattında meydana geldiğini ifade ederek, "Bu bir ana gaz boru hattı, Çuvaş Cumhuriyeti topraklarına buradan gaz verilmiyor, bu transit gaz. Boru hattı, Avrupa ülkelerine gaz tedarik ediyor" diye konuştu.
Londra merkezli ICE'nin verilerine göre, boru hattında meydana gelen patlamanın ardından Avrupa'da gaz fiyatı 1.000 metreküp başına yaklaşık 1.260 dolara fırladı. Gün başından bu yana toplam fiyat artışı yüzde 5'i aştı.
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