Doğu Akdeniz’de hareketlilik: Yunanistan, Güney Kıbrıs’a askeri güç gönderiyor

Yunanistan, Güney Kıbrıs’a yönelik İran tehditleri nedeniyle iki fırkateyn ile bir çift F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

Kararın, Yunanistan Hükümet Dış ve Güvenlik Konseyi (KYSSEA) toplantısının ardından alındığı açıklandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamada “Kimon” adlı fırkateynin yanı sıra “Kentauros” sistemi taşıyan bir başka fırkateynin de Güney Kıbrıs’a sevk edileceğini duyurdu. Gönderilen unsurların, Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek amacıyla görevlendirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ın İran-İsrail-ABD gerilimi nedeniyle karşı karşıya olduğu tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla bir çift F-16 savaş uçağı da bölgeye gönderilecek. Yunanistan yönetimi, adımların koordinasyon içinde atıldığını vurguladı.

Savunma Bakanı Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Dendias, son iki gündür Rum mevkidaşı Vasilis Palmas ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’a yönelik saldırıların ardından Atina’nın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Dendias, Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ile birlikte yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Hristodulidis ile görüşme yapılacağı ve iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun ele alınacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün gece ve bugün öğle saatlerinde İngiliz Akrotiri Üssü, İran'a ait olduğu değerlendirilen İHA saldırılarıyla hedef alnmıştı.

Akrotiri Üssü’nde sirenlerin çalmasının ardından savaş uçakları havalanırken, personelin tahliye edildiği bildirildi.

Üs personeline gönderilen bilgilendirmede, “küçük bir dronun havaalanına isabet ettiği” bildirildi.

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ancak olay sonucunda pistte “küçük çaplı hasar” meydana geldiği belirtildi.