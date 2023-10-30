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Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha gönderiyor

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Bataan amfibi hücum gemisinin (LHD), şu anda Kızıldeniz'de olduğu ve yakında Doğu Akdeniz'e geçmesinin beklendiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:22
Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha gönderiyor
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Hamas-İsrail çatışmasının, bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ettiğini açıklayan ABD, bir savaş gemisini daha Doğu Akdeniz'e sevk etme kararı aldığı bildirildi.

CNN'in aktardığına göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Bataan amfibi hücum gemisinin (LHD) son haftalarda Orta Doğu sularında faaliyet gösterdiği, ancak geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı'na doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi.

USS Bataan'ın şu anda Kızıldeniz'de olduğu ve yakında Doğu Akdeniz'e geçmesinin beklendiği bildirildi.

28 Ekim'de ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi ve saldırı grubunun, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e girdiği belirtilmişti.

Öte yandan, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubu da şu anda Girit adasında yer alan Souda Körfezi'nde konuşlandı.


ABD Doğu Akdeniz

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