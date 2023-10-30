İsrail karşıtları havaalanı bastı: 60 gözaltı
Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı. Baskın sonrası çok sayıda İsrailli gözetim altına alınırken 60 kişi gözaltına alındı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.
Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.
HAVAALANI UÇUŞA KAPATILDI
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.
İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İSRAİLLİLER GÖZETİM ALTINA ALINDI
Mahaçkale Havaalanı’nı baskını sonrası çok sayıda İsraillinin güvenli bir yerde gözetim altına alındığı açıklandı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, Mahaçkale'deki olayların devam ettiğini belirterek, "Sınırlı sayıda İsrailli ve Yahudi şu anda izole durumda ve havaalanında gözetim altında. Koşullar izin verdiğinde onların Moskova'ya aktarmalı uçuşla yola çıkmaları için çalışıyoruz. İsrail güvenlik yetkilileri ve İsrail büyükelçisi yerel güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışıyor" dedi.
İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dağıstan'daki olayları takip ettiklerini belirterek, Rus kolluk kuvvetlerinden tüm İsrail vatandaşlarını korumasını, Yahudilere ve İsraillilere yönelik saldırılara karşı kararlılıkla hareket etmesini beklediklerini belirtti.
60 GÖZALTI
Rusya İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayların ardından 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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