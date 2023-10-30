Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Ünlü sanatçı Nilüfer'den sahnede 'İsrail' tepkisi

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Aliağa’da sahne alan ünlü sanatçı Nilüfer, İsrail’in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, "21. yüzyılda yapılan bu katliam ve soykırım olacak şey değil. Bütün dünyanın da buna karşı seyirci kalması utanç verici" dedi.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:40
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Aliağa Belediyesi tarafından düzenlene kutlamada, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, unutulmaz şarkılarını cumhuriyet için söyledi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı ‘Ta Uzak Yollardan’, ‘Gözlerinin Hapsindeyim’, ‘Erkekler Ağlamaz’, ‘Seni Beklerim Öptüğün Yerde’, ‘Çok Uzaklarda’, ‘Dünya Dönüyor’ gibi birbirinden hit parçalarını seslendirdi.

Konser arasında Filistin'de; Gazze’de çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine tepki gösteren Nilüfer, bir an önce ateşkes yapılmasını istedi.

"BU DEVİRDE UTANÇ DUYDUM"

Nilüfer, "Sene 2023. 21.yüzyılda yapılan bu katliam ve soykırım gerçekten olacak şey değil. Bütün dünyanın da buna karşı seyirci kalması ve orada o küçücük yeni doğan bebeklerin bile maalesef atılan bombalarla hayatlarını kaybetmeleri utanç verici. Bu devirde utanç duydum. Çok üzülüyoruz, çok üzgünüz biliyorum ve biran önce daha fazla masum insan ölmeden bir an önce sulh olmasını, ateşkes olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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