Doğu Akdeniz'deki Güney Kıbrıs-Katar işbirliğine Türkiye ve KKTC'den tepki

04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine' tepki göstererek "Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahasıyla ilgili Exxon Mobil-Katar Petrolleri ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

TÜRK DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin açıklamasında, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Bilgiç ayrıca, “Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir” dedi.

İLK DEĞİL

Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumu, 5 Nisan 2017'de Kıbrıs'ın güneybatısındaki 10 numaralı parselde doğalgaz arama ve sondaj hakkı için Kıbrıs'la anlaşma sağlamış ve ilgili anlaşma 15 Kasım'da uygulamaya girmişti. Dışişleri Bakanlığı ise Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarına tepki göstermiş, ancak Exxon Mobil-Katar Petrolleri konsorsiyumunun 15 Kasım'da başladığı sondajla ilgili yapılan açıklamada, sadece Exxon Mobil'in adına yer verilmişti.

Mart 2018'de İtalyan şirketi ENI'ye ait 'Saipem 12000' adlı sondaj platformunun Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ruhsatlandırdığı 3. parselde Türk Donanması tarafından engellenerek bölgeyi terk etmesinin ardından ExxonMobil – Katar Petrolleri Ortaklığı’na ait araştırma gemileri yeniden sözde 10. parselde arama başlatmıştı.