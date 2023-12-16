Doğu Akdeniz'deki uçak gemisinin görev süresini uzattı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:30

İsrail’in Gazze Şeridi’ni saldırıları devam ederken, ABD’den dikkat çeken bir adım geldi. Adı açıklanmayan iki ABD’li yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrail yakınlarında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisine ve USS Normandiya savaş gemisinin görev süresini uzattığını ifade etti.

ABD’li yetkililer, Austin’in uçak ve savaş gemisine birkaç hafta daha Akdeniz’de kalması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Söz konusu kararla birlikte uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Akdeniz’deki görev süresi üçüncü kez uzatılmış olacak.

ABD, saldırıların başladığı 7 Ekim’den sonra "İran’ın çatışmayı bölgesel bir savaşa çevirmesini engellemek" için bölgedeki askeri varlığını artırmıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin, 8 Ekim’de USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubuna Doğu Akdeniz’e doğru yola çıkma emri vermişti.

Kızıldeniz’deki ABD savaş gemileri ise Yemen’in İran destekli Husiler’in İsrail’e ateşlediği füzeleri düşürmüş, ayrıca ticari gemilere yönelik dron saldırılarını da engellemeye çalışmıştı.

Cuma günü itibarıyla 7’si Doğu Akdeniz, 12’si Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan alanda olmak üzere toplam 19 ABD savaş gemisi bölgede bulunuyor.