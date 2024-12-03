Japonya'daki replika Harry Potter kılıçları toplatılıyor
Japonya'daki Harry Potter tema parkında hediyelik eşya olarak satılan replika kılıçların, ülkedeki silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatıldığı bildirildi.
Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Warner Bros Stüdyolarına ait "The Making of Harry Potter" adlı tema parkının, internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, başkent Tokyo'da bulunan tema parkında hediyelik eşya olarak satılan ve ucunun keskinliği nedeniyle ülkedeki silah kontrol yasasını ihlal ettiği tespit edilen 86 santimetre uzunluğundaki paslanmaz çelik kılıçların, "dağıtım sorunu" nedeniyle toplatıldığı duyuruldu.
Replika kılıcın, "Harry Potter film serisindeki Godric Gryffindor karakterine ait kılıcın otantik bir rekreasyonu" olduğu kaydedilen açıklamada, ürünleri satın alan müşterilerden şirketle iletişime geçmeleri istendi.
Etiketler: #Harry Potter #japonya
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