Japonya’nın silah yasası Harry Potter’a engel oldu: Godric Gryffindor’un kılıcı yasaklandı

Japonya'da satışa sunulan Godric Gryffindor’un kılıç replikaları, gerçek bir kılıç kadar keskin olduğu ve silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplatılıyor. 6 santimetreden uzun bıçakların taşınmasını yasaklayan ülke yasalarına göre, ihlal edenler iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

Japonya’nın silah yasası Harry Potter’a engel oldu: Godric Gryffindor’un kılıcı yasaklandı
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:50

Japonya'da Harry Potter film serisinin meşhur “Godric Gryffindor’un Kılıcı” replikaları, ülkenin sıkı silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle piyasadan çekildi. Yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023 - Nisan 2024 arasında satılan bu replikalar, gerçek bir kılıç kadar keskin olduğundan tehlike arz ediyordu. Toplamda 350’den fazla kılıç satıldı ve her biri yaklaşık 200 dolara alıcı buldu.

Şirket, müşterilerin kılıçları iade ederek ücretlerini geri alabileceklerini duyurdu. Japonya’nın 6 santimetreden uzun kesici aletlerin taşınmasını yasaklayan silah kanununa aykırı olması nedeniyle bu kılıçları bulundurmanın iki yıla kadar hapis cezası riski taşıdığı belirtildi.

Bu karar, tehlikeli ürünlerin denetlenmesine ve yasal düzenlemelere uyulmasının önemine dikkat çekti.


Etiketler: #kesici alet #japonya #Harry Potter #kılıç

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