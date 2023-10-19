Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliye gözaltı

İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria baskın düzenledi. Baskında, 100 Filistinli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:42
Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliye gözaltı
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Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

Serahane, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

İsrail tarafından ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.


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