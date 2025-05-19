Tüp bebek kliniğine bombalı saldırı: FBI’dan 'nihilist terör' mesajı

ABD'de Palm Springs’teki American Reproductive Centers isimli tüp bebek kliniği önünde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Patlama sonucunda dört kişi hafif yaralandı ve çevredeki binalar hasar gördü. FBI, patlamanın etkisinin 3 kilometre uzaklıktan hissedildiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden kişinin saldırıyı gerçekleştiren Guy Edward Bartkus olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi. FBI yetkilileri, olayın Kaliforniya’daki en büyük bombalama olaylarından biri olduğunu vurguladı.

“NİHİLİST İDEOLOJİLERLE HAREKET ETTİ”

FBI Los Angeles Ofisi Başkan Yardımcısı Akil Davis, yaptığı açıklamada, Bartkus’un çevrimiçi paylaşımlarında nihilist görüşler savunduğunu, bir tür “manifesto” kaleme aldığını ve saldırının hedefinin doğrudan tüp bebek kliniği olduğunu söyledi.

Akil Davis, “Saldırganın amacı bir doğurganlık kliniğini hedef almaktı. Bunu, sahip olduğu nihilist ideolojilerle bağdaştırıyoruz. Olayı açıkça bir terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Davis, patlama anını canlı yayınlamaya çalıştığına dair teknik bulgular bulunduğunu, ancak yayının başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Bartkus’un yaşadığı Twentynine Palms kasabasındaki evine saldırı sonrası saatler içinde FBI tarafından baskın düzenlendi. Yetkililer, bu adresten elde edilen materyallerin soruşturmayı destekleyeceğini belirtti.

Saldırının münferit bir eylem olduğunu vurgulayan Palm Springs Emniyet Müdürü Andy Mills, “Topluma yönelik başka bir tehdit olduğuna inanmıyoruz” açıklamasında bulundu.

SALDIRGANIN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Saldırganın babası Richard Bartkus, yerel basına yaptığı açıklamada oğlunun bu eylemi neden gerçekleştirdiğine dair bir fikri olmadığını söyledi.

Guy Bartkus’un çocukken bilgisayarlar ve oyunlara ilgisi olduğunu, özel ihtiyaçlı çocuklara okul servislerinde refakat ettiğini belirtti.

Bartkus, “İyi bir kalbi vardı, özellikle çocuklara karşı çok hassastı. Ne oldu, bilmiyorum. On yıldır pek fazla görüşmüyorduk ama böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi” dedi.

KLİNİKTE HASAR YOK, EMBRİYOLAR GÜVENDE

American Reproductive Centers kliniği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hiçbir personelin zarar görmediğini, embriyoların ve tüm laboratuvar malzemelerinin güvende olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Bu trajik olay karşısında derin üzüntü duyuyoruz. Ancak hem fiziksel hasarın sınırlı olması hem de can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz” ifadelerine yer verildi.

Klinik yönetimi, olay sonrası detaylı güvenlik incelemesi başlattıklarını ve 19 Mayıs sabahı itibarıyla tam kapasiteyle yeniden hizmete başlayacaklarını açıkladı.