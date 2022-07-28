Dohuk olayı BMGK’de görüşülürken Musul Başkonsolosluğu'na saldırı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Ankara-Bağdat hattında, geçen hafta Dohuk’un Zaho ilçesinde dokuz sivilin yaşamını yitirdiği saldırının ardından karşılıklı suçlamalar sürerken dün Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na düzenlenen saldırı gerilimi artırdı.

Irak’ın Türkiye’yi suçladığı, Türkiye’ninse ortak araştırma çağrısında bulunduğu Zaho’daki saldırı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülürken Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınlarına havan topu atıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, can kaybı yaşanmadığı belirtilirken “Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının talebiyle yapılan BMGK toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmesi vahim ve düşündürücüdür” denildi. Irak makamlarına “toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri” çağrısı yinelendi.

"İŞBİRLİĞİ DAVETİ"

Başkonsolosluk saldırısıyla ilgili Türkiye adına ilk değerlendirmeyi BMGK’de Zaho’ya ilişkin toplantı sürerken Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli yaptı. Keçeli, toplantı sonunda yeniden söz alarak saldırıların Iraklı yetkililerin topraklarında hâkimiyet sağlayamadıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Keçeli, “Iraklı yetkilileri ayrıştırıcı söylemlerden kaçınmaya ve terörle mücadele dahil işbirliğine davet ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin mücadele yürütemiyor. Bize yönelik provokasyonların da sebebi bu” değerlendirmesinde bulundu.

MSB: BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise saldırının hesabının sorulacağını açıkladı. CHP’den de Irak makamlarına “diplomatik ve konsüler temsilciliklerin korunması, saldırganların yakalanması sorumluluklarını yerine getirme” çağrısı yapıldı.

ÇELİKKOL: GÜÇ MÜCADELESİ

Bir dönem Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapan emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede saldırının, Irak ve Türkiye arasında son dönemde gerilimin yükseldiği bir ortamda geldiğine işaret etti. Çelikkol, “Irak maalesef çeşitli güçlerin menfaatlerinin çarpıştığı bir ülke, Irak politikasına etki eden İran ve ABD’nin mücadelesini görüyoruz. Bunlar Irak politikasını etkilemeye devam ediyor” dedi. Türkiye’nin Zaho’da sivillerin yaşamını yitirdiği saldırının araştırılması için çağrıda bulunduğunu, Irak hükümetinin bu çağrıları reddettiğini hatırlattı. Çelikkol, “Irak’ta birçok Şii grup var, İran yanlısı olanlar var, İran aleyhtarı olanlar var. Irak hükümeti de bu güçlerin etkisinde kalabiliyor. Türkiye çeşitli defalar Irak’la ortak araştırma komisyonu önerdi fakat Irak maalesef bu konuda İran yanlısı Şii grupların etkisinde hareket ediyor gibi görünüyor” diye konuştu.

MECLİS BASILDI

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es Sudani’yi başkent Bağdat’ta protesto eden Mukteda es Sadr yanlıları, hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’deki meclis binasını bastı. Genel kurul salonuna giren protestocular, sıralarda oturarak yolsuzluk karşıtı sloganlar attı. Şii lider Sadr da destekçilerine bölgeden çekilme çağrısı yaptı. Göstericiler Sadr’ın mesajı sonrası binaları terk etti.