Doktorlar greve gitti: Ameliyatlar ertelendi

Güney Kore’de hükümetin tıp fakültelerinin kontejanları arttırma kararına karşı çıkan bin 600’den fazla doktorun greve gitmesinin ardından ameliyatlar ertelenirken hastalar randevu alamadı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:52
Doktorlar greve gitti: Ameliyatlar ertelendi
Abone Ol google-news

Güney Kore’de hükümetin tıp öğrencilerinin sayısını arttırmaya yönelik kararını protesto eden bin 600’den fazla doktorun greve gitmesiyle sağlık sektöründe aksaklıklar yaşanmaya başladı. Asistan ve stajyer doktorların bugün greve başladığı ülkede ameliyatlar ve randevular ertelendi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı, ülkenin önde gelen hastanelerinden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400’ünün istifa ettiğini ve bin 630’unun da dün itibariyle hastaneden ayrıldığını duyurdu.

Güney Kore Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo bugün yaptığı açıklamada, hükümetin doktorlara işlerine dönmeleri çağrısında bulunduğunu ifade ederek, “Doktorların ameliyatların iptal edilmesine ve tıbbi hizmetlerde aksamalar yaşanmasına neden olan toplu eylemlerinden derin endişe ve üzüntü duyuyorum” dedi.

Göz Atın
Adana’da hasta, tartıştığı doktora yumruk attı

Adana’da hasta, tartıştığı doktora yumruk attı
Güney Kore'ye meydan okudu: Karadan denize füze test etti

Güney Kore'ye meydan okudu: Karadan denize füze test etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasının uzak bölgelerdeki temel sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve en ileri teknolojilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, “Bu, artık ertelenemeyecek bir görevdir” ifadelerini kullanmıştı.

HÜKÜMET, 10 BİN KİŞİ DAHA EKLEMEK İSTİYOR

52 milyon nüfuslu Güney Kore’de 2022 yılında bin kişi başına 2.6 doktor düştüğü tespit edilmiş, bu OECD ülkeleri arasında 3.7 olan ortalamanın da altında kaldığı açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti de 2025 akademik yılı itibariyle ülkedeki tıp fakültelerinin 3 bin olan mevcut kontenjanlarını 2 bin daha arttırarak 2035 yılına kadar kontenjana 10 bin kişi daha eklemek istiyor. Buna karşı çıkan doktorlar da hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının özel olduğu ülkede tp fakültelerinin kontenjanlarının yükseltilmesinin rekabeti arttırdığını savunuyor.


güney kore haberleri Doktor haberleri doktorlar haberleri ameliyat haberleri grev haberleri

İlgili Haberler

İngiliz vatandaşı Türkiye'de otele yerleşti, 'daha ucuz' dedi...

İngiliz vatandaşı Türkiye'de otele yerleşti, 'daha ucuz' dedi...
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'

Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı
Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti

Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti
Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul
Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!

Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!