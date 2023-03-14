Doktorlar, kokain kullanıcılarının burunlarını kaybedebileceklerini söyledi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:09

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:09

Birleşik Krallık'ta doktorlar, uyuşturucu bağımlılarının kokaini bırakmaları konusunda uyardı.

Doktorlar, kokain kullanıcılarının burunlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Monklands Üniversite Hastanesi'nde burun plastik cerrahisi uzmanı Nicholas Calder, "Tedavi ettiğimiz hasta sayısı her geçen yıl artıyor ve hastalar bize nüfusun farklı kesimlerinden geliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz Yüz Plastik Cerrahisi Derneği'nin başkanı olan Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahı Natarajan Balaji, kokainin genellikle burunda istenmeyecek oldukça "iğrenç maddeler" ile kesildiğini açıkladı.

"KOKAİNİN İÇERİĞİNDE ASİT TÜRLERİ DE VAR"

BBC'ye konuşan Balaji, "Kokain, köpek ve kediler için solucan öldürücü tabletlerde kullanılan Levamisole ve veterinerlikte kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaç olan Phenacetin gibi başka maddelerle de çekilmektedir. Kokainin içeriğinde bazı asit türleri de bulunmaktadır" dedi.

Balaj, kokainin, burundan çekildiğinde kan damarlarının çok güçlü bir şekilde kasılmasına neden olduğunu ve nazal septumun (burnun ortasındaki ince bölme) kan akışının azalmasına karşı çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Birkaç kez kokain kullandıktan sonra burun yapısı ölmeye başlayabilir ve delinmelere neden olabilir" uyarısında bulundu.

BURNUNU KAYBEDEN HASTA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Soyadı gizli tutulan "Fraser" adlı bir hasta, kokain yüzünden burnunun tamamını nasıl kaybettiğini anlattı.

Dr. Natarajan Balaji'nin tarafından tedavi edilen ve protez burun takılan Fraser, "Burnumu kaybedeceğim söylendikten sonra onu yeniden inşa edebileceklerini söylemek inanılmazdı" dedi.