Meksika’da yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:38

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:38

Meksika’da Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (SEMAR) ve ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ortak yürütülen operasyonlarda ülkenin güney sınırında yer alan Chiapas eyaleti açıklarında 3 tekne ile taşınan toplam 2 bin 400 kilogram kokain ve 3 bin 512 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi ise uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ilk operasyonda Guatemala sınırının çok yakınındaki Chiapas Limanı açıklarında küçük bir teknede bin 500 kilogram kokain yakalandığı ve teknede bulunan 4 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla tutuklandığı aktarıldı.

Chiapas Limanı açıklarında 21 Şubat günü gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise 2 küçük tekne içerisinde toplam 900 kilogram kokain ve 53 varilde toplam 3 bin 512 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teknelerde bulunan alan 6 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, istihbarat çalışmaları sonucunda başlatılan bu operasyonların havadan, karadan ve denizden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildiğini açıklarken, tutuklanan 10 kişinin Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

