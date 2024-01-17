Dominik Cumhuriyeti'nden haftada 4 gün çalışma uygulaması: İlk adım atıldı!
Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyecek. Dominik Cumhuriyeti, haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyen ilk Karayip ülkesi olacak.
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Dominik Cumhuriyeti hükümeti şubatta başlayacak pilot uygulama kapsamında, haftada 4 gün çalışılacağını duyurdu.
Hükümet, çalışanların aynı maaşı alacağını ancak deneme kapsamında çalışma saatlerinin 44'ten 36'ya düşürüleceğini açıkladı.
Çalışma Bakanı Luis Miguel de Camps, yeni uygulamanın, insan sağlığının ve refahının iyileşmesine öncelik verdiğini ve sürdürülebilir çevre dostu verimliliğini teşvik ettiğini ifade etti.
Ülkede yerel bir üniversite, haftada 4 gün çalışma uygulamasının çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek üzere görevlendirildi.
Dominik Cumhuriyeti, haftada 4 gün çalışma uygulamasını deneyen ilk Karayip ülkesi olacak.
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