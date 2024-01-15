Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te... AKP'den emeklilere ek zam açıklaması

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik iyileştirme yapılması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanı Güler, emekli maaşına ek zamla ilgili soruya da yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:38
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'te... AKP'den emeklilere ek zam açıklaması
Abone Ol google-news
Player Alanı

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin de konuştu.

Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. 

Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok." 

Güler, asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu da kaydetti.


asgari ücret desteği SSK emeklileri Bağkur Abdullah Güler

İlgili Haberler

Son dakika... Emeklinin gözü kulağı kabinede... Emeklilere ek zam için kritik tarih geldi! Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?

Son dakika... Emeklinin gözü kulağı kabinede... Emeklilere ek zam için kritik tarih geldi! Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?
Bu rakam emeklinin hoşuna gitmeyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu rakam emeklinin hoşuna gitmeyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Devlet Bahçeli'nin 'emekli zammı' talebi Mehmet Şimşek'e takıldı

Devlet Bahçeli'nin 'emekli zammı' talebi Mehmet Şimşek'e takıldı

En Çok Okunan Haberler