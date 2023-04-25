Haiti'de gözaltına alınan çete üyeleri linç edilerek ateşe verildi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:24

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:24

Silahlı çetelerin yoğun şekilde faaliyet gösterdiği Karayipler ülkesi Haiti'de çete üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi çevredekiler tarafından dövülerek öldürüldü.

Başkent Port-au-Prince'de gerçekleşen olayda, polisin gözaltına aldığı 13 kişinin arabalarını aradığı sırada çevredeki bir güruhun şüphelilere saldırdığı belirtildi.

Şüphelilerin petrole batırılmış lastiklerle dövüldüğü ardından da ateşe verildiği bildirildi.

Olayla ilgili sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir yolda yatan cansız bedenlerin üzerine yanan lastiklerin atıldığı ve bir kişinin sivri bir cisimle cesetlere vurmaya devam ettiği görüldü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, silahlı çete üyelerine yönelik linçler, çetelerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı.

Polis sözcüsü Gary Desrosiers, şehir sakinlerinin öfkesinin anlaşılabilir olduğunu ancak ihtiyaç duydukları işbirliğinin şiddetten arınmış olması gerektiğini söyledi.

SON 6 AYDA EN AZ 400 ÖLÜ VEYA KAYIP

2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından hızla istikrarsızlaşan ada ülkesi kanlı bir şiddet sarmalının içine girmişti.

İnsan Hakları Savunması Ulusal Ağı'nın (RNDDH) raporuna göre ülkede son 6 ayda en az 400 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Raporda şiddet olaylarının 2023 başından bu yana keskin şekilde arttığına ve onlarca kadının bu olaylarda tecavüze uğradığına dikkat çekildi.

Ülkedeki terör ikliminin kınandığı raporda, yılbaşından bu yana adanın en az 50 bölgesinde silahlı saldırıların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göreyse, sadece 14-19 Nisan tarihlerinde yaklaşık 70 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Başkent Port-au-Prince'in yaklaşık yüzde 80'ini çetelerin kontrol ettiği ve irili ufaklı 200'e yakın çetenin başkentte müdahale olmaksızın faaliyet gösterdiği biliniyor.

Moise suikastının ardından yönetimi devralan Başbakan Ariel Henry ve BM, Haiti polisine destek için uluslararası yardım çağrısında bulunmuş ancak hiçbir ülke bu çağrıya yanıt vermemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'dan Haiti'deki şiddet olaylarına müdahale etmesini istemiş ancak bu talep Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından reddedilmişti.