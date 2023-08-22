Domino's Pizza, Rusya'dan çekilme kararı aldı

Domino's Pizza, yaptırımların fast-food zinciri üzerinde devam eden etkisi nedeniyle Rusya'da "zorlu bir ortamla" karşılaşmasının ardından iflas başvurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:30
Domino's Pizza, Rusya'dan çekilme kararı aldı
Abone Ol google-news

Domino's Pizza (DP Eurasia), Ukrayna'nın işgalinin ardından "zorlu bir ortam" nedeniyle Rusya'daki 142 mağazasının tamamını kapatma kararı alarak, iflas başvurusunda bulundu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'da da Domino's franchise'larına sahip olan Londra merkezli şirketin, Rus operatörü için bir alıcı bulamadığı ve zararlarını bırakıp çıkmaya karar verdiği bildirildi.

Aralık ayında DP Eurasia, yaptırımların fast-food zinciri üzerinde devam eden etkisi nedeniyle Rusya'dan çekilmeyi değerlendireceğini ve bunun milyonlarca dolar borç birikmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Dün şirket tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyetlerine son vereceği ve ülkeden tamamen çekileceği kaydedildi.

Rusya'daki en büyük üçüncü pizza dağıtım şirketi olan Domino's Pizza, ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü için uzun süredir tepkilere maruz kalarak, geçen yıl İngiliz bakanlar tarafından da eleştirilmişti.


Dominos Pizza Rusya

İlgili Haberler

Rusya: Ukrayna'nın keşif botu, gaz tesislerinin olduğu bölgede vuruldu

Rusya: Ukrayna'nın keşif botu, gaz tesislerinin olduğu bölgede vuruldu
Wagner lideri Prigojin: Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdik

Wagner lideri Prigojin: Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyük hale getirdik
Rusya, Ukrayna’nın Çernihiv kentinin vurdu: 7 ölü, 144 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Çernihiv kentinin vurdu: 7 ölü, 144 yaralı

En Çok Okunan Haberler