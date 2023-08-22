Domino's Pizza, Rusya'dan çekilme kararı aldı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:31

Domino's Pizza (DP Eurasia), Ukrayna'nın işgalinin ardından "zorlu bir ortam" nedeniyle Rusya'daki 142 mağazasının tamamını kapatma kararı alarak, iflas başvurusunda bulundu.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'da da Domino's franchise'larına sahip olan Londra merkezli şirketin, Rus operatörü için bir alıcı bulamadığı ve zararlarını bırakıp çıkmaya karar verdiği bildirildi.

Aralık ayında DP Eurasia, yaptırımların fast-food zinciri üzerinde devam eden etkisi nedeniyle Rusya'dan çekilmeyi değerlendireceğini ve bunun milyonlarca dolar borç birikmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Dün şirket tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyetlerine son vereceği ve ülkeden tamamen çekileceği kaydedildi.

Rusya'daki en büyük üçüncü pizza dağıtım şirketi olan Domino's Pizza, ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü için uzun süredir tepkilere maruz kalarak, geçen yıl İngiliz bakanlar tarafından da eleştirilmişti.