Donald Trump, Meghan Markle’ı hedef aldı: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'a çattı. Trump, "Harry kullanıldı, buna pişman olacak. Meghan, Kraliçe'ye saygısızca davrandı" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü yıldızının barışmadığı Meghan Markle ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sözcü'nün haberine göre; Trump, eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage ile bir röportaj gerçekleştirdi. Trump, Prens Harry ve Meghan Markle’ın attıkları adımların son yıllarda Kraliyet ailesine zarar verdiğini söyledi.
"BİR GÜN PİŞMAN OLACAK"
"Meghan Markle’ın hayranı değilim" diyen Trump, "Bu ilk günden beri böyle. Bence Harry korkunç derecede kullanıldı. Bir gün buna pişman olacak. Ailesiyle ilişkisini mahvetti. Kraliçe’yi incitti. Meghan’ın Kraliçe’ye saygısızca davrandığını düşünüyorum. O mükemmel bir kadın, tarihi bir kişilik" ifadelerini kullandı.
Farage, Meghan Markle’ın ABD’li siyasetçilere yazdığı mektupla ilgili görüşlerini sorarken, Trump, "Yapmaya çalıştığı şeylerin çok uygunsuz olduğunu düşünüyorum" karşılığını verdi.
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