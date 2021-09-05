Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kraliçe'ye 'nefes kesen' teklif
Kraliyet ailesindeki çalkantılara yönelik yaptıkları ifşaatların ardından Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliçe II. Elizabeth'le bizzat görüşmek istediği öne sürüldü.
The Sun'a konuşan bir kaynak Sussex çiftinin Kraliçe'yle toplantı yapmayı planladığını ve Kraliçe'nin adaşı Lilibet'in vaftiz törenini Windsor Kalesi'nde yapmayı umduklarını iddia etti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın 4 Haziran'da dünyaya gelen kızları hem Kraliçe Elizabeth'in hem de Galler Prensesi Diana'nın ismini taşıyor.
Ancak çiftten gelen böyle bir teklifin saray çalışanlarını hayrete düşürdüğü bildirildi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kraliyet ailesine yakın kaynak şu ifadeleri ekledi:
"Harry ve Meghan bu teklifi yaptı ancak pek çok kişi teklifin saf cüretiyle şoke oldu. Kraliçe'yi gerçekten görmek isteyebilirler ama bu yıl ona yaşattıklarına bakılırsa bu teklif nefes kesici."
Sussex Dükü ve Düşesi'nin talebine henüz yanıt verilmediği ancak Kraliçe'nin torunu Harry'yi hâlâ çok sevdiği ve Harry'nin çocukları Archie'yle Lilibet'i görmeyi çok istediği aktarıldı. Fakat saray çalışanlarının özellikle Meghan'ın böyle bir hamlede bulunmasına epey şaşırdığı ifade edildi.
Prens Harry ve Meghan Markle onunla görüşmek istese de yakın zamanda Kraliçe Elizabeth'in çiftin tartışma yaratan açıklamalarından usandığı dile getirilmişti.
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