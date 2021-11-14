Meghan Markle'ın mesajları mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Associated Newspapers Limited'a açtığı davada Prens Harry'nin eşi yüzünden ailesiyle yaşadığı sıkıntıların yansıdığı mesajlar ortaya çıktı.
Özel hayatın ihlali gerekçesiyle Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Britanyalı yayın grubu Associated Newspapers Limited'a açtığı dava kapsamında yayımlanan belgelerde Sussex Düşesi'nin, Prens Charles'ın eşi Prens Harry'yi çiğnediğini düşündüğü açığa çıktı.
Londra Temyiz Mahkemesi'nin cuma yayımladığı mesaj ve e-postalara göre Prens Harry, Meghan Markle'ın babasıyla ilişkisi nedeniyle Kraliyet ailesinin "sürekli azarlamasına" maruz kaldığı görüldü.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; mahkemede gündeme gelen mesajlarda Meghan Markle, eski iletişim şefi Jason Knauf'a kendisi hakkında basına röportajlar veren babası Thomas Markle'a bir not yazmak istediğini söylüyor.
Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor:
"Bunu yapmama neden olan şey Harry'nin çok acı çektiğini görmem. Babası Prens Charles'la geçirdiği haftadan ve durumu sürekli açıklamasından sonra bile ailesi bağlamı unutuyomuş gibi görünüyor. 'Meghan onun yanına gidip bunu durduramaz mı?' diye sormaya devam ediyorlar."
Sussex Düşesi mesajda sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Meseleyi anlamıyorlar bu yüzden en azından not yazarsam Harry bunu ailesine söyleyebilecek. 'Babasına bir mektup yazdı ama röportaj vermeye devam ediyor' diyebilecek. Bu şekilde hareket ederek eşimi sürekli azarlanmaktan korumuş olurum ve belki de pek mümkün görünmese de bu, babamın bir süreliğine durmasını sağlar."
Britanyalı yargıç Şubat 2019'da Markle'ın düğününden sonra babasına gönderdiği ve Associated Newspapers Limited'ın yayımladığı mektuba dair davada Markle'ın lehine karar vermişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- AKP ve MHP'de çöküş
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var