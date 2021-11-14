Meghan Markle'ın mesajları mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"

14 Kasım 2021 Pazar, 13:46

Özel hayatın ihlali gerekçesiyle Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Britanyalı yayın grubu Associated Newspapers Limited'a açtığı dava kapsamında yayımlanan belgelerde Sussex Düşesi'nin, Prens Charles'ın eşi Prens Harry'yi çiğnediğini düşündüğü açığa çıktı.



Londra Temyiz Mahkemesi'nin cuma yayımladığı mesaj ve e-postalara göre Prens Harry, Meghan Markle'ın babasıyla ilişkisi nedeniyle Kraliyet ailesinin "sürekli azarlamasına" maruz kaldığı görüldü.



Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; mahkemede gündeme gelen mesajlarda Meghan Markle, eski iletişim şefi Jason Knauf'a kendisi hakkında basına röportajlar veren babası Thomas Markle'a bir not yazmak istediğini söylüyor.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Bunu yapmama neden olan şey Harry'nin çok acı çektiğini görmem. Babası Prens Charles'la geçirdiği haftadan ve durumu sürekli açıklamasından sonra bile ailesi bağlamı unutuyomuş gibi görünüyor. 'Meghan onun yanına gidip bunu durduramaz mı?' diye sormaya devam ediyorlar."

Sussex Düşesi mesajda sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Meseleyi anlamıyorlar bu yüzden en azından not yazarsam Harry bunu ailesine söyleyebilecek. 'Babasına bir mektup yazdı ama röportaj vermeye devam ediyor' diyebilecek. Bu şekilde hareket ederek eşimi sürekli azarlanmaktan korumuş olurum ve belki de pek mümkün görünmese de bu, babamın bir süreliğine durmasını sağlar."

Britanyalı yargıç Şubat 2019'da Markle'ın düğününden sonra babasına gönderdiği ve Associated Newspapers Limited'ın yayımladığı mektuba dair davada Markle'ın lehine karar vermişti.