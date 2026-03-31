Donald Trump'tan müttefik ülkelere sert sözler: 'ABD artık size yardım etmeyecek'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte saldırdıkları İran'a yönelik operasyonlarında yanlarında yer almayan ülkelere tepki gösterdi.

Bu ülkelere kendi sosyal medya platformu Social Truth üzerinden seslenen Trump, “Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın!" dedii.

Bu ülkelere "kendi başlarına savaşmayı öğrenmeleri gerektiğini" söyleyen Trump, "ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!” ifadelerini kullandı.

FRANSA'YI DA HEDEF ALDI: ABD UNUTMAYACAK

Trump bu mesajın ardından ikinci bir açıklama daha paylaştı. Fransa'yı hedef alan Trump, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi. "Fransa, "İran Kasabı" olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak!" dedi.