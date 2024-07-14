Donald Trump'a suikast girişimi! FBI saldırganın kimliğini açıkladı

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve başkan adayı Donald Trump’a mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. FBI, Trump'ın kulağından yaralandığı saldırının failinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 07:40
Donald Trump'a suikast girişimi! FBI saldırganın kimliğini açıkladı
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FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

"Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

Saldırganı tespit etmek için fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

FBI, eski Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının 20 yaşındaki, Pennsylvania'da yaşayan Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.


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