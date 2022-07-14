Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında öldü
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti.
Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, Ivana Trump’ın New York'taki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
“Bu haberi onu seven herkese bildirdiğim için çok üzgünüm" diyen Trump, şunları kaydetti:
- Harika ve ilham verici bir hayat, çok güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'di. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!
Trump ailesi de bir açıklama yaparak “Sevgili annemiz Ivana Trump'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Annemiz inanılmaz bir kadındı; iş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir atlet, parlak bir güzellik ve şefkatli bir anne ve arkadaş. Ivana Trump mücadeleciydi. Komünizmden kaçtı ve bu ülkeyi kucakladı. Çocuklarına azim, sertlik, şefkat ve kararlılığı öğretti. Annesi, üç çocuğu ve on torunu onu çok özleyecek" ifadelerine yer verdi.
Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi. Donald Trump ve Ivana Trump çifti, 1992 yılında boşanmıştı.
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