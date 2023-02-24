Donald Trump'ın oğlu, Ohio'daki çevre felaketinden Joe Biden'ı sorumlu tuttu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:18

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:19

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., ABD Başkanı Joe Biden'ın Ohio'daki çevre felaketine dikkat çekmesi için "Doğu Filistin kentinin adının Doğu Kiev olarak değiştirilmesi" gerektiğini söyledi.

Trump Jr. "Doğu Filistin, Ohio'nun adı Doğu Kiev olsaydı, Biden oraya çoktan milyarlarca dolar yardım göndermiş olurdu" dedi.

Ohio'da 3 Şubat'ta tehlikeli kimyasallar taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Kaza, bir yangına ve ardından bir patlamaya neden olarak, tehlikeli maddelerin atmosfere salınmasına yol açtı.

Washington Post'a göre, bazı bölge sakinleri geri dönmekten korkuyor ve tahliye bölgesinin dışındaki pek çok kişi de evlerini terk etti.