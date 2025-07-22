Dondurmacının altından şövalye mezarı çıktı

Bu dikkat çekici keşif, Gdańsk şehrinin tam merkezinde, Motława Nehri kıyısındaki renkli mimarisiyle bilinen tarihi bölgede yapıldı. Arkeolojik kazıyı gerçekleştiren ArcheoScan şirketi, mezarın bu ay kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı.

Mezar, eskiden Sukiennicza ve Grodzka caddelerinin kesişiminde bulunan Lodziarnia Miś adlı ünlü bir dondurma dükkânının altında keşfedildi. Arkeologlar, bölgenin 13. yüzyılda Gdańsk’ın bilinen en eski kilisesinin yanında yer alan bir mezarlık olduğunu belirtti.

Kilisenin, 1140 yılında kesilmiş meşe ağaçlarından inşa edildiği ve Polonya’da keşfedilen en eski ahşap kilise olduğu ifade edildi.

13. veya 14. yüzyıla tarihlenen mezar taşı, erken Ortaçağ dönemine ait bir kalenin içinde bulunarak dönemin Gdańsk’ında önemli bir inanç ve iktidar merkezi olarak işlev gördüğü anlaşıldı.

MEZAR TAŞINDA ZIRHLI ŞÖVALYE TASVİRİ

Arkeologlar, mezar taşının İsveç’in Gotland adasından ithal edilen kireçtaşından yapıldığını belirtti. Taş üzerindeki figür işçiliğinin kalitesi, mezar taşının dönemin en iyi ustalarından biri tarafından yapıldığını ve mezarın büyük ihtimalle seçkin bir şövalyeye ait olduğu gösteriyor.

Keşif sırasında çekilen fotoğraflarda, tam zırh giymiş bir adamın ayakta durduğu, elinde kılıç ve kalkan tuttuğu figür seçilebiliyor.

ArcheoScan, yumuşak yapısına rağmen mezar taşının yüzyıllar boyunca oldukça iyi korunduğunu söyledi. Taşın baş kısmı, sol ayağı ve zırh detayları hâlâ görülebilir durumda.

Bu tür figürlü mezar taşlarının Polonya’da oldukça nadir olduğu ve genellikle önemli kişilere ait olduğu belirtilse de, bulunan figürün Teuton Şövalyeleriyle bağlantısını kanıtlayan herhangi bir yazıt veya işaret bulunmadı.

ŞÖVALYENİN İSKELETİ DE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kazı sırasında mezar taşı dikkatlice kaldırılarak şövalyenin tam iskeleti ortaya çıkarıldı. İlk incelemelere göre savaşçının boyu 165 ila 175 santimetre arasında; bu, dönemin ortalamasının üzerinde bir uzunluk.

İskeletin kemikleri hâlâ anatomik düzenini koruyor. Bu da mezar taşının doğrudan bu gömüye ait olduğunu kanıtlıyor. Ancak mezarda herhangi bir kişisel eşya bulunamadı.

Uzmanlar, şövalyenin ölüm yaşı, sağlık durumu ve yaşam biçimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için genetik ve izotop analizleri yapmayı planlıyor. Ayrıca yüz rekonstrüksiyonu da gündemde.

ArcheoScan yetkilileri bu keşfin, Polonya’nın son yıllardaki en önemli arkeolojik bulgularından biri olduğunu vurguladı. Hem mezar taşı hem kilise hem de mezarlık, erken Ortaçağ Gdańsk’ının inanç, gömü ve sanat geleneği hakkında önemli bilgiler sunuyor.