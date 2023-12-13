Eurovision’da İsrail krizi: İzlanda’dan boykot çağrısı

İzlanda'daki bir müzisyenler derneği, İsrail’in önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmasına izin verilmesi durumunda yarışmaya temsilci göndermemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:17
Eurovision’da İsrail krizi: İzlanda’dan boykot çağrısı
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İzlanda'daki bir müzisyenler derneği, İsrail’in önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmasına izin verilmesi durumunda yarışmaya temsilci göndermemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kurumdan gönderilen mesajda, "savaşa, sivillerin ve masum çocukların öldürülmesine karşı durma görevi” vurgulandı.

CNNTÜRK'ün aktardığı habere göre, Ukrayna işgalinin ardından Rusya’nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması yasaklanmıştı.

2019 yılında Tel Aviv’de düzenlenen Eurovision’da,  İzlandalı Hatari grubu  Filistin bayraklı atkı açmış; Avrupa Yayın Birliği, İzlanda devlet televizyonuna para cezası vermişti.

İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak ülkeler listesine dahil edilmesinin ardından sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi.


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