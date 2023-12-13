Eurovision’da İsrail krizi: İzlanda’dan boykot çağrısı
İzlanda'daki bir müzisyenler derneği, İsrail’in önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmasına izin verilmesi durumunda yarışmaya temsilci göndermemeleri yönünde çağrıda bulundu.
İzlanda'daki bir müzisyenler derneği, İsrail’in önümüzdeki yıl Eurovision'a katılmasına izin verilmesi durumunda yarışmaya temsilci göndermemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Kurumdan gönderilen mesajda, "savaşa, sivillerin ve masum çocukların öldürülmesine karşı durma görevi” vurgulandı.
CNNTÜRK'ün aktardığı habere göre, Ukrayna işgalinin ardından Rusya’nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması yasaklanmıştı.
2019 yılında Tel Aviv’de düzenlenen Eurovision’da, İzlandalı Hatari grubu Filistin bayraklı atkı açmış; Avrupa Yayın Birliği, İzlanda devlet televizyonuna para cezası vermişti.
İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak ülkeler listesine dahil edilmesinin ardından sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama