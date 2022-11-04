Son sekiz yılda tespit edilen en tehlikeli asteroit!

04 Kasım 2022 Cuma, 16:25

Gökbilimciler yürüttükleri gözlemler ile Güneş’in parıltısında gizlenen ve Dünya’nın yakınında dolaşan üç asteroit belirlemişler. Dünya yakınında dolaşan bu asteroitler (NEA), Dünya ile Venüs’ün yörüngelerinde gizlenen ve zor yakalanan bir cisim popülasyonuna ait. Bu asteroitlerden biri, son sekiz yılda tespit edilen ve Dünya için tehlike taşıyabileceği düşünülen en büyük cisim oldu.

YAKALAMASI ZOR OLANI BAŞARDILAR

Populer Science Türkçe'nin yer verdiği içerikte, NSF (Amerika Ulusal Bilim Vakfı) NOIRLab kapsamında Şili’de yer alan Cerro Tololo İnter-Amerikan Gözlemevi’ndeki Victor M. Blanco 4 metre Teleskobu’na yerleştirilen ve ABD Enerji Bakanlığının ürettiği Karanlık Enerji Kamerası (DECam), uluslararası bir araştırma takımının iç Güneş Sistemi’nde gizlenen üç yeni NEA tespit etmesini sağlandı.

Asteroit avcıları Güneş’in ışıltısıyla mücadele etmek zorunda kaldığından, Dünya ve Venüs’ün yörüngesinin iç kısmında yer alan bu bölgede gözlem yapmak oldukça zor.

Alacakaranlık zamanındaki ancak elverişli şartlardan faydalanan gökbilimciler, yakalanması zor bir NEA üçlüsü tespit etti. Cisimlere 2022 AP7, 2021 LJ4 ve 2021 PH27 adını verdi. 1,5 km genişliğindeki 2022 AP7, yörüngesi sebebiyle gelecekte Dünya’nın karşısına çıkabilir.

Diğer asteroitler ise Dünya yörüngesinin tamamen içerisinde kalan güvenli yörüngelere sahip. 2021 PH27’nin bilinen asteroitler arasında Güneş’e en yakın olan asteroit olması, gökbilimcilerin ve astrofizikçilerin ilgisini çekiyor. Bu sebeple asteroit, Güneş Sistemi’mizdeki tüm cisimler arasında en büyük genel görelilik etkisi barındıran cisim niteliğini taşıyor. Asteroidin yüzeyi, yörüngede dolaştığı sırada kurşunun eriyeceği kadar ısınıyor.