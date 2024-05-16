Dört ülkenin dışişleri bakanları, Gürcistan'daki protestoya katıldı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:03

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:03

Gürcistan'da halk, parlamentoda 14 Mayıs'ta kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını protesto etti.

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde sokağa çıkan binlerce kişi, Gürcistan Parlamentosunda 14 Mayıs'ta "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının kabul edilmesine yönelik tepkilerini yineledi.

Kentin çeşitli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, daha sonra Parlamento binasının önüne gelerek Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Yasa karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten tartışmalı yasayı geri çekmesini istedi.

Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler, yasal düzenlemenin ülkenin AB ile entegrasyonu için bir engel olacağını savundu.

Çalışma ziyareti kapsamında Tiflis'te bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze protesto gösterisine katıldı.

Litvanya, Estonya ve İzlanda dışişleri bakanları, parlamento binası önünde kurulan sahneye çıkarak göstericilere hitaben konuşma yaptı.

Konuşmalarında Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu desteklediklerini belirten bakanlar, bu ülkeyi yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Protesto gösterisinin düzenlendiği alana sonradan gelen Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ise konuşma yapmadı.

Bu sabah, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ortak basın toplantısını düzenleyen Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan Parlamentosunda dün kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını eleştirmişti.

Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından da kabul edildi.

Kobakhidze, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, görüşmede diğer konularla beraber "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını de ele aldıklarını kaydetti.

Tasarıyla ilgili konuk bakanlara önemli bilgileri ilettiğini aktaran Kobakhidze, "Şeffaflık yasasının, devlet egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığını ve sadece ilgili kuruluşların maliyelerinin yıllık beyanını öngördüğünü anlattım" ifadesini kullandı.

Kobakhidze ayrıca, Gürcistan'ın AB'ye aday ülkeler arasında, demokrasiden hukukun üstünlüğüne, insan haklarından ekonomik kalkınmanın hızına kadar her alanda lider olduğunu vurguladı.

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına Parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda dün yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Yasa, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek. Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı veto ederse yasa yeniden Parlamentoda görüşülecek.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.