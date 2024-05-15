Gürcistan'da protestolar büyüdü, yasa tasarısı onaylandı

"AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIĞI RİSKE ATILIYOR"

Bu arbede, haftalardır Tiflis sokaklarında devam etmekte olan protestoların bir yansıması oldu. “Yabancı Ajan” yasa tasarısını bir “Rus yasası” olarak gören protestocular, tasarıyı Gürcistan anayasasıyla çeliştiğini ve ülkenin NATO ve Avrupa Birliği’ne olan adaylığını riske attığını savunuyor.