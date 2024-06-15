Dr. Mehmet Öz uçakta fenalaşan hastaya müdahale etti
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Meksika’ya seyahat etmekte olduğu uçakta rahatsızlanan hastaya müdahale edip hayata döndürdü.
ABD’de yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Meksika uçuşu sırasında bir yolcunun hayatını kurtardı.
TMZ’nin aktardığına göre, NYC’den Cabo San Lucas’a uçuşundan bir saat sonra bilincini kaybeden yolcuya müdahale eden Dr. Öz’ün o anları kameralara yansıdı.
Öz, TMZ’ye şunları söyledi:
“Orta yaşlı, sağlıklı bir adam bilincini kaybetti ve fizik muayene ve yaşamsal belirtilerle olağan triyaj yaptık. Oksijen, OJ ve sürenin ardından iyileşti ve yerel doktoruyla ayrıntılı bir değerlendirme yapması gerekiyor.”
Dr. Öz, düşük kan şekerinin beklenmedik bayılma nedeni olması nedeniyle yolcuya biraz meyve suyu içirdiğini söyledi ve “oksijenin şimdiye kadar kullandığımız en iyi ilaç olduğunu” ekledi.
Görgü tanıkları Dr. Öz’ün yolcuya telefon numarasını verdiğini söyledi.
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