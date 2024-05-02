Erdoğan, 'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım' diyen Dr. Mehmet Öz ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz'ü kabul etti.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 19:22
Erdoğan, 'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım' diyen Dr. Mehmet Öz ile görüştü
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Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Öz ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD'nin ünlü doktoru Mehmet Öz daha önce Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.

ABD’de katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Mehmet Öz, ara seçimlerde Pennsylvania eyaletinde katıldığı senatörlük seçimini kaybetmişti.

 

 


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