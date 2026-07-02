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DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgını sona erdi mi?

DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgını sona erdi mi?

2.07.2026 18:28:00
Güncellenme:
DHA
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DSÖ açıkladı: Hantavirüs salgını sona erdi mi?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ isimli yolcu gemisinde hantavirüse maruz kalan bir kişinin son temaslısının karantina süresini tamamladığını, testinin negatif çıktığını ve evine döndüğünü söyledi.

25 Mayıs'tan itibaren yeni vaka bildirilmediğini kaydeden Ghebreyesus, “Bu nedenle DSÖ'nün salgının sona erdiğini kabul ettiğini söylemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Salgından kaynaklanan toplam vaka sayısı, 3 ölüm dahil 13 olarak kaldı. 33 ülke ile bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından 650'den fazla temaslı tespit edildi ve izlendi. Salgın sona ermiş olsa da DSÖ, bu salgın ve genel olarak hantavirüs hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için hükümetler ve ortaklarla çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda hantavirüsle ilgili müdahaleye destek veren tüm ülkelere bir kez daha teşekkür etti.

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