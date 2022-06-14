DSÖ açıkladı: Maymun çiçeği virüsüne yeni isim

14 Haziran 2022 Salı, 17:32

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, küresel bağlamda salgın riskini değerlendirmek için acil bir durum toplantısı yapılacağını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; sağlık kuruluşu, aynı zamanda maymun çiçeği virüsü için resmi bir isim değişikliği üzerinde çalıştığını da duyurdu. Gerekçe ise mevcut ismin "ayrımcı" ve "damgalayıcı" olduğu iddiası.

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN ASIL HAYVAN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, DSÖ'ye tavsiyede bulunan bir grup bilim insanı hastalığın adının değiştirilmesini istedi. Araştırmacıların önerisi, DSÖ'nün dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından resmi bir tanım olmadan SARS-CoV-2’yi Çin veya Wuhan virüsü olarak adlandırılmasının ardından yaşanan tartışmaya benziyor. Çok çeşitli memelilerde bulunan maymun çiçeği hastalığının asıl hayvan kaynağı ise bilinmiyor.