Maymun çiçeği salgınında erkeklere dikkat çeken uyarı: Spermden çıktı
Son dönemde onlarca ülkede binlerce vaka tespit edilen maymun çiçeği salgını ile ilgili endişe yaratan bir açıklama İtalya'dan geldi. İtalyan bilim insanları, maymun çiçeği hastalığının sperm örneklerinde ortaya çıktığını duyurdu.
Genelde Afrika’nın batısı ve ortasında bulunan tropik bölgelerde tespit edilen maymun çiçeği virüsü salgını ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi. Açıklama salgının görüldüğü İngiltere, ABD, Fransa, Portekiz ve İspanya’nın da arasında bulunan İtalya’dan geldi.
Bilim insanları henüz resmi olarak hastalığın cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığına dair bulguların net olmadığını açıklarken İtalyan bilim insanları, tespit edilen bazı maymun çiçeği hastasının sperminde virüs bulunduğunu duyurdu. Uzmanlar, bu sebeple hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Sözcü'de yer alan habere göre, endemik ülkeler haricinde son haftalarda onlarca ülkede maymun çiçeği hastalığına rastlanırken uzmanlar hastalığın bir hastadan başka bir hastaya bulaşma riskinin bulunduğunu belirtti. Roma’daki araştırma merkezi Spallanzani Enstitüsü’nde görevli bilim insanları ülkedeki vakalardan alınan sperm örneklerinin sonucunda dikkat çekici bulgulara ulaşıldığını bir araştırma makalesiyle duyurdu.
7 hastadan 6’sından alınan örneklerde virüsün bulunduğu belirtildi. Enstitünün genel direktörü Francesco Vaia, “Bu bulgular henüz virüsün nasıl evrim geçirdiğini göstermiyor. Fakat spermde bulaşıcı virüsün bulunması, bu hastalığın cinsel ilişki aracılığıyla geçtiği sonucuna varmamızı sağlıyor” dedi.
Mayıs ayının başından beri çoğu Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 30 ülkede 1300’den fazla vaka ortaya çıktı.
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