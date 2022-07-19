DSÖ salgın ilan etti: Marburg'un semptomları belli oldu

19 Temmuz 2022 Salı, 16:51

Tüm dünyada yaklaşık 2 yıldır etkisini gösteren Covid-19'un alt varyantlarında yeni mutasyonlar ortaya çıkmaya devam ediyor. DSÖ, geçtiğimiz günlerde yeni bir salgın ilan etti.

Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg Virüsü bu ayın başlarında Afrika ülkesi Gana’da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gana'da bu virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurmasının ardından bilim insanlarından beklenen açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, virüsü mercek altına alan bilim insanları Marburg ilk belirtilerini ve 3 gün içinde ortaya çıkan belirtilerini açıkladı.

Virüsün ilk semptomları şöyle;

Ateş

Yoğun baş ağrısı

Kas ağrısı

Virüsün 3 gün içinde ortaya çıkan semptomları ise şu şekilde;

Sulu ishal

Mide ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

DSÖ, "Bu aşamada hastaların görünümü 'hayalet gibi' bir tükenmişlik hali, çökmüş gözler, ifadesiz yüzler ve aşırı bir uyuşukluk hali diye tanımlanıyor" ifadesini kullandı.

Birçok hastada daha sonra vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar başlıyor. Hastalar, aşırı kan kaybı ve şok nedeniyle virüse yakalandıktan sonra 8-9 gün içinde hayatlarını kaybediyor.

DSÖ'ye göre enfekte olanların ortalama yarısı yaşamını yitiriyor. Ancak virüsün en zararlı varyantlarında ölüm oranı % 88'i buluyor.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Mısır meyve yarasası sıklıkla virüsü taşıyor. Afrika yeşil maymunları ve domuzlar da virüsü taşıyabiliyor. Virüs, insanlar arasında vücut sıvıları yoluyla yayılıyor.

Hastalar iyileşse de kanları ve spermleri aylar boyunca virüsü bulaştırabiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Virüs için belli bir aşı ya da tedavi yok. Ancak DSÖ bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini söylüyor.

Doktorlar da hastanelerdeki hastalarında görülen semptomlarını sıvı ve kaybedilen kanı yerine koyarak hafifletebiliyor.