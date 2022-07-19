DSÖ'den koronavirüs uyarısı: 6 ülkenin adı verildi, kış ayları için kritik uyarı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:03

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüs salgınının güncel durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kluge, Covid-19 test sayısının ve takip sistemlerinin azaltılmasına rağmen Covid-19 vakalarının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

Kluge aralarında Türkiye, İsrail, Kazakistan, Almanya, Fransa ve Bosna Hersek'in de olduğu ülkelerde, sonbahar ve kış aylarında Covid-19 salgınının zorlayıcı bir hale gelebileceğini belirtti.

Sözcü'nün aktardığına göre, Covid-19’a bağlı ölüm ve ağır hastalıkları engellemek için kontrollerin ve testlerin yapılması gerektiğini dile getiren Kluge, “Geçen yıl bu zamanlarda açıklama yaparken Delta varyantının yayılmaya başladığını söylemiş ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini duyurmuştum. Bu yaz da benzer bir durum var, şu an Omicron’un alt varyantları BA.2 ve BA.5 yayılmış ve baskın virüs olmuş durumda” dedi.

CİDDİ ARTIŞ UYARISI

Kluge, hastaneye yatışta ciddi bir artış olduğunu ve okulların açılıp, yaz döneminin bitmesiyle kapalı alanlarda bulunulmaya başlanmasıyla birlikte vakaların artacağını söyledi. Kluge, “Son 6 haftada bölgede vaka sayıları üç kat arttı ve sadece geçen hafta yeni vaka sayıları 3 milyona yaklaştı. Bu sayı bütün dünyadaki vakaların yarısı anlamına geliyor. Hastaneye yatış oranı da iki kat arttı. Avrupa’da her yıl Covid-19’dan 3 bine yakın insan ölüyor” ifadesini kullandı.