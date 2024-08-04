Yemen'de 'ABD'ye ait İHA düşürüldü' iddiası

Hizbullah yanlısı Al-Mayadeen yayın organı, Yemen üzerinde bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:42
Yemen'de 'ABD'ye ait İHA düşürüldü' iddiası
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Yemen üzerinde bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğü iddia edildi.

Hizbullah yanlısı Al-Mayadeen yayın organı, İHA'nın Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki Saada kenti üzerinde düşürüldüğünü öne sürdü.

Husiler, Kızıldeniz koridorundan geçen gemilere yönelik saldırılarına iki haftadır ara vermeleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler, Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen hafta Tahran'da İsrail'in sorumlu tutulduğu bir saldırıda öldürülmesine "askeri yanıt" sözü vermişti.

Husiler daha önce de ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD'ye ait MQ-9 insansız hava araçları düşürmüştü.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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